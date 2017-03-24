Сколько заработано денег на бое Головкин - Джейкобс

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Доходная часть проведения боксерского поединка складывается из трех составляющих: продажа билетов, PPV-трансляций и общедоступных трансляций. Бой с Джейкобсом помог Головкину обновить лучший показатель боев в Madison Square Garden. Билеты в легендарный спортивный дворец были проданы на общую сумму в 3,7 миллиона долларов, что почти в два раза больше, чем во время поединка с канадцем Давидом Лемье (около двух миллионов).

Трансляция поединка Головкина и Джейкобса велась на телеканале HBO через систему платных трансляций принес PPV-продаж. Как сообщил промоутер казахстанского боксера Том Леффлер, было продано свыше 153 тысяч «подписок». То есть, доход по этой части может составлять более 8,4 миллиона долларов. Правда, организаторы получат лишь половину этой суммы — вторая отойдет к компаниям, которые предоставляют PPV-услуги.

Добавим, что официального объявления с показателями PPV-продаж еще не было, но как пишут в СМИ, цифры могут гораздо выше уже обнародованных предварительных. Еще около миллиона долларов принесли международные трансляции. Титульный поединок Головкина и Джейкобса показали в более чем 100 странах, что отразилось на доходной части боя.

Относительно небольшой доход получили и с околоспортивной части. Продажа суверниров и атрибутики принесла 150 тысяч долларов, что немного превышает аналогичную статью во время боя с Лемье. Тогда было заработано 124 тысячи.

Таким образом, примерная сумма дохода за этой бой составляет больше 13 миллионов долларов. «В плюсе» остались и сами боксеры. Гонорар Головкина составил 2,5 миллиона долларов (является рекордом для его боев на территории США). Джейкобс также заработал рекордные для себя 1,75 миллиона долларов.

Добавим, в планах 34-летнего казахстанца Геннадия Головкина теперь поединок в Астане, который может пройти в июне. Предполагаемый соперник — британский чемпион мира по версии WBO Билли Джо Сондерс. 27-летний боксер заявил о готовности выйти на ринг в Казахстане.