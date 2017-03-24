Сколько заработано денег на бое Головкин — Джейкобс
Казахстанский боксер Геннадий Головкин впервые за 11 лет профессиональной карьеры провел на ринге 12 раундов, но все же сумел отстоять свои чемпионские пояса в поединке с американцем Дэниэлом Джейкобсом. GGG не только продолжил свою беспроигрышную серию, но и обновил некоторые лучшие показатели, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Доходная часть проведения боксерского поединка складывается из трех составляющих: продажа билетов,
Трансляция поединка Головкина и Джейкобса велась на телеканале HBO через систему платных трансляций принес
Добавим, что официального объявления с показателями
Относительно небольшой доход получили и с околоспортивной части. Продажа суверниров и атрибутики принесла 150 тысяч долларов, что немного превышает аналогичную статью во время боя с Лемье. Тогда было заработано 124 тысячи.
Таким образом, примерная сумма дохода за этой бой составляет больше 13 миллионов долларов. «В плюсе» остались и сами боксеры. Гонорар Головкина составил 2,5 миллиона долларов (является рекордом для его боев на территории США). Джейкобс также заработал рекордные для себя 1,75 миллиона долларов.
Добавим, в планах 34-летнего казахстанца Геннадия Головкина теперь поединок в Астане, который может пройти в июне. Предполагаемый соперник — британский чемпион мира по версии WBO Билли Джо Сондерс. 27-летний боксер заявил о готовности выйти на ринг в Казахстане.
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