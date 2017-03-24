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https://sport.mail.ru/news/boxing/29187329/
24 марта 2017, 9:29 | Бокс | Vesti.kz

«Пришло время действовать, либо заткнуться». Сондерс выступил с обращением к Головкину

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) выступил с обращением к обладателю поясом по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО). Британец призвал GGG перестать тратить время попусту.

Британец призвал GGG перестать тратить время попусту. Увеличить
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«Мое сообщение ему такое: «Ты можешь продолжать говорить о том, что хочешь все пояса. Но теперь пришло время действовать, либо заткнуться. Ты либо дерешься со мной в июне, либо нет. Ты упоминал мое имя, и я с радостью сделаю тебе одолжение, согласившись на бой. Давай перестанем тратить время и начнем», — — цитирует Сондерса espn.com.

Напомним, Сондерс называется наиболее вероятным следующим соперником Головкина. Бой может состояться в июне в Астане. Британец заявил, что согласен на бой, но команда GGG должна поторопиться с конкретным предложением, так как ему нужно похудеть.

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