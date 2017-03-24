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24 марта 2017, 9:25 | Бокс | Vesti.kz

Названы новые цифры PPV-продаж боя Головкин — Джейкобс

Названы новые цифры PPV-продаж боя Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс. Данную информацию опубликовал сайт The Ring.

Поединок состоялся 18 марта в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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Так, по информации источника The Ring, общее количество PPV-продаж составило 151 тысячу и подсчет еще продолжается. Второй источник издания сообщает, что они гораздо больше, чем 151 тысяча.

Напомним, что казахстанский боксер 18 марта в Нью-Йорке одержал победу решением судей над американцем со счетом 115−112, 115−112 и 114−113. Полное видео боя Головкин — Джейкобс можно посмотреть здесь.

Бой Головкин — Джейкобс в США показывался по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Ранее американский журналист Лэнс Пагмайер озвучил ожидаемое количество продаж PPV и сообщил о доходах от продажи билетов на Madison Square Garden. Однако по информации промоутера GGG Тома Леффлера, они должны быть выше 153 тысяч.

За прошедший бой Головкин получил 2,5 миллиона долларов, что является его рекордом за поединок в США и вторым показателем в карьере вообще. Гонорар Джейкобса составил 1,75 миллиона — ранее он никогда не зарабатывал столь крупную сумму за один бой.

Следующий поединок Головкина может пройти летом в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется британец Билли Джо Сондерс, который владеет титулом WBO в среднем весе. 21 марта британец заявил, что его устраивают все условия Головкина по бою, а чуть позже Сондерс снова перешел на оскорбления и заявил, что не будет долго ждать ответа от казахстанца.

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Тренер Сондерса: Мы увидели прорехи в броне зверя, но давайте не будем увлекаться. Головкин по-прежнему очень сильный

Адам Бут, тренер чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса, заявил, что чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) сделал достаточно на ринге, чтобы одержать победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО). По мнению Бута, GGG выиграл большее количество раундов, чем его соперник, и в конце поединка руку подняли настоящему победителю.
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24 марта

"Пришло время действовать, либо заткнуться". Сондерс выступил с обращением к Головкину

Названы новые цифры PPV-продаж боя Головкин - Джейкобс

Мы увидели прорехи в броне зверя, но давайте не будем увлекаться. Головкин по-прежнему очень сильный - тренер Сондерса