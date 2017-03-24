Названы новые цифры PPV-продаж боя Головкин — Джейкобс
Названы новые цифры
PPV-продаж боя Геннадий Головкин — Дэниэл Джейкобс. Данную информацию опубликовал сайт The Ring.
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Так, по информации источника The Ring, общее количество
Напомним, что казахстанский боксер 18 марта в
Бой Головкин — Джейкобс в США показывался по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Ранее американский журналист Лэнс Пагмайер озвучил ожидаемое количество продаж PPV и сообщил о доходах от продажи билетов на Madison Square Garden. Однако по информации промоутера GGG Тома Леффлера, они должны быть выше 153 тысяч.
За прошедший бой Головкин получил 2,5 миллиона долларов, что является его рекордом за поединок в США и вторым показателем в карьере вообще. Гонорар Джейкобса составил 1,75 миллиона — ранее он никогда не зарабатывал столь крупную сумму за один бой.
Следующий поединок Головкина может пройти летом в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется британец Билли Джо Сондерс, который владеет титулом WBO в среднем весе. 21 марта британец заявил, что его устраивают все условия Головкина по бою, а чуть позже Сондерс снова перешел на оскорбления и заявил, что не будет долго ждать ответа от казахстанца.
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