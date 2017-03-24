Названы новые цифры PPV-продаж боя Головкин - Джейкобс

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Так, по информации источника The Ring, общее количество PPV-продаж составило 151 тысячу и подсчет еще продолжается. Второй источник издания сообщает, что они гораздо больше, чем 151 тысяча.

Напомним, что казахстанский боксер 18 марта в Нью-Йорке одержал победу решением судей над американцем со счетом 115−112, 115−112 и 114−113. Полное видео боя Головкин — Джейкобс можно посмотреть здесь.

Бой Головкин — Джейкобс в США показывался по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Ранее американский журналист Лэнс Пагмайер озвучил ожидаемое количество продаж PPV и сообщил о доходах от продажи билетов на Madison Square Garden. Однако по информации промоутера GGG Тома Леффлера, они должны быть выше 153 тысяч.

За прошедший бой Головкин получил 2,5 миллиона долларов, что является его рекордом за поединок в США и вторым показателем в карьере вообще. Гонорар Джейкобса составил 1,75 миллиона — ранее он никогда не зарабатывал столь крупную сумму за один бой.

Следующий поединок Головкина может пройти летом в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется британец Билли Джо Сондерс, который владеет титулом WBO в среднем весе. 21 марта британец заявил, что его устраивают все условия Головкина по бою, а чуть позже Сондерс снова перешел на оскорбления и заявил, что не будет долго ждать ответа от казахстанца.