Тренер Сондерса: Мы увидели прорехи в броне зверя, но давайте не будем увлекаться. Головкин по-прежнему очень сильный

«Я считаю, что можно с уверенностью говорить о том, что GGG выиграл несколько очков. Как по мне, решающую роль сыграли нокдаун и пара тяжелых ударов. Дэнни провел более яркие комбинации и больше ударов в тех раундах, которые выиграл. Но, конечно, выиграть раунд, это не отправить соперника в нокдаун. Речь идет о 9−10 раундах. Раунды, которые выиграл Дэнни, он выиграл с гораздо большим количеством ударов, чем Головкин. Но Головкин выиграл большее количество раундов, и у него был нокдаун, и это сыграло роль. Если будет реванш, это будет интересно.

В мире не так много боксеров, которые могли бы сражаться как Джейкобс, но Головкин выиграл. Он по-прежнему очень сильный и тяжело бьющий. Мы увидели прорехи в броне этого зверя, но давайте не будем увлекаться. Вероятно, это была его первая конкурентная борьба в профессиональной карьере. Может быть, это что-то пробудило в нем. Может быть, в следующий раз он будет лучше, потому что почувствовал конкуренцию. Можно заметить, что, пройдя через конкурентный бой, Головкин поднял свой уровень, — цитирует Бута IFL TV.

Напомним, ранее сообщалось о том, что следующим вероятным соперником GGG станет Билли Джо Сондерс. Их бой может состояться в июне в Казахстане. Британец заявил, что согласен на бой, но команда GGG должна поторопиться с конкретным предложением, так как ему нужно похудеть.