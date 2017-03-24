Тренер Сондерса: Мы увидели прорехи в броне зверя, но давайте не будем увлекаться. Головкин по-прежнему очень сильный
Адам Бут, тренер чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса, заявил, что чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) сделал достаточно на ринге, чтобы одержать победу над американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО). По мнению Бута, GGG выиграл большее количество раундов, чем его соперник, и в конце поединка руку подняли настоящему победителю.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я считаю, что можно с уверенностью говорить о том, что GGG выиграл несколько очков. Как по мне, решающую роль сыграли нокдаун и пара тяжелых ударов. Дэнни провел более яркие комбинации и больше ударов в тех раундах, которые выиграл. Но, конечно, выиграть раунд, это не отправить соперника в нокдаун. Речь идет о 9−10 раундах. Раунды, которые выиграл Дэнни, он выиграл с гораздо большим количеством ударов, чем Головкин. Но Головкин выиграл большее количество раундов, и у него был нокдаун, и это сыграло роль. Если будет реванш, это будет интересно.
В мире не так много боксеров, которые могли бы сражаться как Джейкобс, но Головкин выиграл. Он
Напомним, ранее сообщалось о том, что следующим вероятным соперником GGG станет Билли Джо Сондерс. Их бой может состояться в июне в Казахстане. Британец заявил, что согласен на бой, но команда GGG должна поторопиться с конкретным предложением, так как ему нужно похудеть.
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