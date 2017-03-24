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24 марта 2017, 9:22 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Ербосынулы одержал пятую досрочную победу на профи ринге

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы провел свой пятый поединок на профессиональном ринге, который, как и все предыдущие, выиграл досрочно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Этот бой стал для казахстанца дебютом в США. Увеличить
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Бой прошел в Нью-Джерси, США. Соперником Ербосынулы был 24-летний американец Риарус Дадли, который свое единственное поражение в карьере потерпел в апреле прошлого года от казахстанца Шынгысхана Тажибая (4−0, 2 КО).

Ербосынулы Дадли техническим нокаутом во втором раунде. Отметим, что бой стал для казахстанца дебютом в США. В 2015 году Ербосынулы провел два поединка на Украине, а в 2016-м — столько же в Казахстане.

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