Казахстанский боксер Ербосынулы одержал пятую досрочную победу на профи ринге
Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы провел свой пятый поединок на профессиональном ринге, который, как и все предыдущие, выиграл досрочно, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Ербосынулы Дадли техническим нокаутом во втором раунде. Отметим, что бой стал для казахстанца дебютом в США. В 2015 году Ербосынулы провел два поединка на Украине, а в 2016-м — столько же в Казахстане.
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