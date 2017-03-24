Абель Санчес: Головкин — лидер P4P. Но если Мейвезер вернется, он станет первым
Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес составил свой рейтинг лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории, сообщает Fino Boxing. По мнению Санчеса, обойти GGG в этом списке может только Флойд
Мейвезер-младший, если решит вернуться на ринг.
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— После поражения «Чоколатито», потерявшего титул, многие исключили его из рейтинга P4P. Кого вы поставите в ТОП-3?
— Я снова скажу, что Головкин — номер один. Я считаю, что в тройке Андре Уорд и Василий Ломаченко. Флойд был бы там, если бы вернулся. Я считаю, что он был бы номер два, или даже номер один, если бы вернулся.
Напомним, американский спортивный сайт ESPN.com в своем рейтинге P4P также поставил Головкина на первое место. Так же поступил украинский боксер Василий Ломаченко.
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