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— После поражения «Чоколатито», потерявшего титул, многие исключили его из рейтинга P4P. Кого вы поставите в ТОП-3?

— Я снова скажу, что Головкин — номер один. Я считаю, что в тройке Андре Уорд и Василий Ломаченко. Флойд был бы там, если бы вернулся. Я считаю, что он был бы номер два, или даже номер один, если бы вернулся.

Напомним, американский спортивный сайт ESPN.com в своем рейтинге P4P также поставил Головкина на первое место. Так же поступил украинский боксер Василий Ломаченко.