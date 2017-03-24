Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29186375/
24 марта 2017, 9:20 | Бокс | Vesti.kz

Сондерс: Все деньги за бой с Головкиным я отдам отцу. Мне самому не нужно ни копейки

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) рассказал, в чем заключается его интерес в организации боя против чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО).

Британец заявил что все дело в вызове а не в деньгах. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Из того, что я слышал от своего менеджмента по поводу переговоров, мне нечему возразить. В этом бою дело не в деньгах, а в вызове. Каждый пенни, заработанный мной в этом поединке, я отдам своему отцу. Мне самому не нужно ни копейки. Я хочу выйти и доказать, что весь мир ошибается, показать, на что я способен. И для этого нет лучшего места, чем его территория. Это еще больше разожжет во мне огонь.

Я посмотрел его бой с Джейкобсом вчера. Я думаю, что смогу расстроить что-то в Головкине и выиграть. Я знаю, что могу сделать, чтобы побить GGG, поэтому тогда и не стал тогда посмотреть поединок.

Если вы будете стоять перед ним, обмениваясь ударами, то у вас возникнут проблемы. Но вы должны быть умнее, и тогда путь будет открыт. Я уверен, что он еще не бывал в ринге с таким боксером, как я, — — цитирует Сондерса espn.com.

Напомним, ранее сообщалось о том, что следующим вероятным соперником GGG станет Билли Джо Сондерс. Их бой может состояться в июне в Казахстане. Британец заявил, что согласен на бой, но команда GGG должна поторопиться с конкретным предложением, так как ему нужно похудеть.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

«Пришло время действовать, либо заткнуться». Сондерс выступил с обращением к Головкину

«Пришло время действовать, либо заткнуться». Сондерс выступил с обращением к Головкину

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) выступил с обращением к обладателю поясом по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО). Британец призвал GGG перестать тратить время попусту.
Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

"Пришло время действовать, либо заткнуться". Сондерс выступил с обращением к Головкину

Названы новые цифры PPV-продаж боя Головкин - Джейкобс

Мы увидели прорехи в броне зверя, но давайте не будем увлекаться. Головкин по-прежнему очень сильный - тренер Сондерса