Сондерс: Все деньги за бой с Головкиным я отдам отцу. Мне самому не нужно ни копейки
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) рассказал, в чем заключается его интерес в организации боя против чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО).
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«Из того, что я слышал от своего менеджмента по поводу переговоров, мне нечему возразить. В этом бою дело не в деньгах, а в вызове. Каждый пенни, заработанный мной в этом поединке, я отдам своему отцу. Мне самому не нужно ни копейки. Я хочу выйти и доказать, что весь мир ошибается, показать, на что я способен. И для этого нет лучшего места, чем его территория. Это еще больше разожжет во мне огонь.
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Если вы будете стоять перед ним, обмениваясь ударами, то у вас возникнут проблемы. Но вы должны быть умнее, и тогда путь будет открыт. Я уверен, что он еще не бывал в ринге с таким боксером, как я, — — цитирует Сондерса espn.com.
Напомним, ранее сообщалось о том, что следующим вероятным соперником GGG станет Билли Джо Сондерс. Их бой может состояться в июне в Казахстане. Британец заявил, что согласен на бой, но команда GGG должна поторопиться с конкретным предложением, так как ему нужно похудеть.
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