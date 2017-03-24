Сондерс: Головкин должен быстрее решить насчет боя, чтобы я успел похудеть

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«Я боксировал только один раз в прошлом году, а сейчас уже почти апрель, и я хочу выглядеть боеспособно. Я никогда не поддерживаю боевую форму, у меня всегда есть лишний вес. Так что у меня много работы. Сейчас у меня около четырех лишних килограммов. Поэтому если Головкин хочет этот бой, он должен поставить меня в известность как можно быстрее, чтобы я успел похудеть и подготовиться», — цитирует Сондерса espn.com.

Напомним, ранее сообщалось о том, что следующим вероятным соперником GGG станет Билли Джо Сондерс. Их бой может состояться в июне в Казахстане.