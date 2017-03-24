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«Я бы хотел устроить большой объединительный поединок. Надеюсь, все устроить. Надо подождать, к чему придут обе команды. У нас есть план Б, но Головкин — план А. Так что если он хочет, то все готово», — заявил Сондерс, слова которого приводит ESPN.