Билли Джо Сондерс: У нас есть план Б, но Головкин — план А. Если он хочет, то все готово
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс заявил о том, что обладатель титулов WBA (Super), WBC, IBF и IBO в этом же весе казахстанец Геннадий Головкин является планов А, но у его команды есть также и план В, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Я бы хотел устроить большой объединительный поединок. Надеюсь, все устроить. Надо подождать, к чему придут обе команды. У нас есть план Б, но Головкин — план А. Так что если он хочет, то все готово», — заявил Сондерс, слова которого приводит ESPN.
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