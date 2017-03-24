Геннадий Головкин: Я ждал «Канело» два года. Это становится не интересно
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) признает, что теряет терпение в ожидании боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 KO), сообщает boxingscene.com.
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Изначально вопрос стоял в весовой категории, так как «Канело» не хотел драться в 160 фунтах. Теперь же камнем преткновения стали гонорары за бой. Команда Головкина хочет избежать повторения прошлогоднего сценария, когда на затягивающиеся переговоры было потрачено слишком много времени, в результате чего GGG лишь дважды смог выйти на ринг. При этом накануне своего 35-летия Головкин осознает, что время не на его стороне.
«Я теряю интерес к “Канело”, потому что у меня большой опыт. Они много болтают, несут чушь. “Канело” говорит, что он очень хорош, что он лучший… Хорошо, но почему тогда ты не дерешься со мной? Я готов, я готов к любому», — сказал Головкин.
«Канело» говорит, что готов, что позвонит мне завтра. Я ждал два года. Это слишком долго для меня, это не интересно, — добавил GGG.
Напомним, Головкин, владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, 19 марта в
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