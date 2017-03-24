Геннадий Головкин: Я ждал «Канело» два года. Это становится не интересно

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Изначально вопрос стоял в весовой категории, так как «Канело» не хотел драться в 160 фунтах. Теперь же камнем преткновения стали гонорары за бой. Команда Головкина хочет избежать повторения прошлогоднего сценария, когда на затягивающиеся переговоры было потрачено слишком много времени, в результате чего GGG лишь дважды смог выйти на ринг. При этом накануне своего 35-летия Головкин осознает, что время не на его стороне.

«Я теряю интерес к “Канело”, потому что у меня большой опыт. Они много болтают, несут чушь. “Канело” говорит, что он очень хорош, что он лучший… Хорошо, но почему тогда ты не дерешься со мной? Я готов, я готов к любому», — сказал Головкин.

«Канело» говорит, что готов, что позвонит мне завтра. Я ждал два года. Это слишком долго для меня, это не интересно, — добавил GGG.