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https://sport.mail.ru/news/boxing/29186164/
24 марта 2017, 9:14 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин: Я ждал «Канело» два года. Это становится не интересно

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) признает, что теряет терпение в ожидании боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 KO), сообщает boxingscene.com.

GGG заявил что ожидание боя с Альваресом для него слишком долгое. Увеличить
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Изначально вопрос стоял в весовой категории, так как «Канело» не хотел драться в 160 фунтах. Теперь же камнем преткновения стали гонорары за бой. Команда Головкина хочет избежать повторения прошлогоднего сценария, когда на затягивающиеся переговоры было потрачено слишком много времени, в результате чего GGG лишь дважды смог выйти на ринг. При этом накануне своего 35-летия Головкин осознает, что время не на его стороне.

«Я теряю интерес к “Канело”, потому что у меня большой опыт. Они много болтают, несут чушь. “Канело” говорит, что он очень хорош, что он лучший… Хорошо, но почему тогда ты не дерешься со мной? Я готов, я готов к любому», — сказал Головкин.

«Канело» говорит, что готов, что позвонит мне завтра. Я ждал два года. Это слишком долго для меня, это не интересно, — добавил GGG.

Напомним, Головкин, владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, 19 марта в Нью-Йорке победил решением судей американца Дэниэла Джейкобса. У «Канело» на 6 мая намечен поединок с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

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