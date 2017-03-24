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24 марта 2017, 8:58 | Бокс | Vesti.kz

Сергей Ковалев: Пару дней назад подписал контракт о реванше. Жду, когда это сделает Андре «сын судей» Уорд

Российский боксер Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО) заявил, что отправил контракт на реванш чемпиону мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американцу Андре Уорду (31−0, 15 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Пару дней назад я подписал новое соглашение о реванше, которое мне отправили из Roc Nation. Жду, когда сын судей подпишет его», — написал Ковалев в «Твиттере».

Напомним, бой Ковалева и Уорда состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Уорду, который побывал в нокдауне во втором раунде. Ковалев потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.
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