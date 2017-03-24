Сергей Ковалев: Пару дней назад подписал контракт о реванше. Жду, когда это сделает Андре «сын судей» Уорд

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«Пару дней назад я подписал новое соглашение о реванше, которое мне отправили из Roc Nation. Жду, когда сын судей подпишет его», — написал Ковалев в «Твиттере».

Напомним, бой Ковалева и Уорда состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Уорду, который побывал в нокдауне во втором раунде. Ковалев потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Couple days ago I have signed new memo for rematch which was send to me by <a href="https://twitter.com/RocNation">@RocNation</a>.Still waiting on SonofJudges to sign it.<a href="https://twitter.com/Main_Events">@Main_Events</a></p>— Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) <a href="https://twitter.com/KrusherKovalev/status/845077872188387329">24 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>