Боксер Кёллинг согласился на отборочный бой с Бетербиевым за титул чемпиона IBF
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Немецкий боксер Энрико Кёллинг согласен встретиться с россиянином Артуром Бетербиевым в отборочном поединке за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в категории до 79,38 кг. Об этом сообщил промоутер россиянина Ивон Мишель, слова которого приводит канадский телеканал RDS.
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Ранее сообщалось, что Бетербиев может встретиться в подобном бою с кубинцем Салливаном Баррерой, но тот отказался от боя. В четверг Мишель сообщил ТАСС, что Бетербиев может провести поединок с чемпионом мира по версиям IBF, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) американцем Андре Уордом, если
«В январе, когда начались поиски противника для Артура, он (Кёллинг) отказался от возможного поединка. Даже сейчас мы знали, что двое представителей Sauerland Events (промоутерская компания — прим. ТАСС) Кёллинг и Эрик Скоклунд не хотели бы встречаться с Бетербиевым. Но сегодня в 4 часа дня Sauerland Events сообщили IBF, что Кёллинг изменил свое мнение и готов сразиться. Мы очень счастливы по этому поводу», — сказал Мишель.
Кёллинг в настоящее время занимает пятое место в рейтинге IBF, Бетербиев — второе. Отмечается, что дата и место боя еще не определено, но промоутер россиянина надеется, что событие состоится в мае 2017 года. Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 11 побед (все — нокаутом). Кёллинг провел 24 боя, в которых одержал 23 победы (6 — нокаутом) и потерпел одно поражение.
Поясом чемпиона организации владеет Андре Уорд, но победителю поединка придется дождаться
Бетербиев — чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы среди любителей. Он перешел в профессионалы в апреле 2013 года, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем, и переехал в Монреаль. В 2015-м россиянин подписал контракт с известным американским менеджером Элом Хэймоном и дебютировал в США, все предыдущие бои он провел в Канаде.
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