Боксер Кёллинг согласился на отборочный бой с Бетербиевым за титул чемпиона IBF

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Ранее сообщалось, что Бетербиев может встретиться в подобном бою с кубинцем Салливаном Баррерой, но тот отказался от боя. В четверг Мишель сообщил ТАСС, что Бетербиев может провести поединок с чемпионом мира по версиям IBF, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) американцем Андре Уордом, если кто-то из пяти бойцов, получивших приглашение на бой, откажутся от встречи с Бетербиевым.

«В январе, когда начались поиски противника для Артура, он (Кёллинг) отказался от возможного поединка. Даже сейчас мы знали, что двое представителей Sauerland Events (промоутерская компания — прим. ТАСС) Кёллинг и Эрик Скоклунд не хотели бы встречаться с Бетербиевым. Но сегодня в 4 часа дня Sauerland Events сообщили IBF, что Кёллинг изменил свое мнение и готов сразиться. Мы очень счастливы по этому поводу», — сказал Мишель.

Кёллинг в настоящее время занимает пятое место в рейтинге IBF, Бетербиев — второе. Отмечается, что дата и место боя еще не определено, но промоутер россиянина надеется, что событие состоится в мае 2017 года. Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 11 побед (все — нокаутом). Кёллинг провел 24 боя, в которых одержал 23 победы (6 — нокаутом) и потерпел одно поражение.

Поясом чемпиона организации владеет Андре Уорд, но победителю поединка придется дождаться боя-реванша между Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым. В ноябре Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF в весовой категории до 79,38 кг. В настоящее время Ковалев веджет переговоры о реванше с Уордом.

Бетербиев — чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы среди любителей. Он перешел в профессионалы в апреле 2013 года, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем, и переехал в Монреаль. В 2015-м россиянин подписал контракт с известным американским менеджером Элом Хэймоном и дебютировал в США, все предыдущие бои он провел в Канаде.