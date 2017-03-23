Головкин возглавляет рейтинг P4P-боксеров по версии ESPN
Сайт ESPN.com опубликовал обновленный рейтинг лучших
pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) боксеров мира, сообщает Sports.kz.
Первое место занял Геннадий Головкин (37−0, 33 КО), победивший в субботу Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО). На второй позиции расположился Андре Уорд (31−0, 15 КО), на третьей — Василий Ломаченко (7−1, 5 КО).
Полностью рейтинг ESPN выглядит так:
1. Геннадий Головкин (37−0, 33 КО)
2. Андре Уорд (31−0, 15 КО)
3. Василий Ломаченко (7−1, 5 КО)
4. Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО)
5. Роман Гонсалес (46−1, 38 КО)
6. Теренс Кроуфорд (29−0, 20 КО)
7. Сауль Альварес (48−1−1, 34 КО)
8. Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО)
9. Кит Турман (28−0, 22 КО)
10. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО).
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