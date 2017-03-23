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23 марта 2017, 20:46 | Бокс | УНИАН

Ломаченко вошел в десятку лучших боксеров мира по версии The Ring

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе, украинский боксер Василий Ломаченко вошел в десятку лучших боксеров мира «Pound-for-pound» по версии авторитетного журнала The Ring, передает Sport.ua.

Украинский боксер занял шестое место в рейтинге вне зависимости от веса. Увеличить
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Украинец, которому 8 апреля в рамках большого вечера бокса предстоит встретиться с Джейсоном Сосой, занял шестую позицию. А вот Роман Гонсалес, проигравший в выходные Висаксилу Вангеку, опустился сразу на три позиции и потерял первую строчку рейтинга, уступив ее чемпиону мира в полутяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорду. На втором месте россиянин Сергей Ковалев, на третьем — казахстанец Геннадий Головскин, на пятом — американец Теренс Кроуфорд.

Рейтинг P4P по версии The Ring:

1. Андре Уорд.

2. Сергей Ковалёв.

3. Геннадий Головкин.

4. Роман Гонсалес.

5. Теренс Кроуфорд.

6. Василий Ломаченко.

7. Гильермо Ригондо.

8. Сауль Альварес.

9. Синсуке Яманака.

10. Наоя Инуэ.

Как сообщал УНИАН, недавно Ломаченко получил приз за лучший нокаут года.

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