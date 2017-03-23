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Их поединок состоялся утром 19 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей, который впервые в карьере провел 12 раундов. Причем Джейкобс в четвертом раунде побывал в нокдауне.

«Мы еще не получили точное количество цифр PPV за бой с Джейкобсом, но мы знаем, что они будут выше 153 000», — заявил Леффлер в интервью ESPN. Столько собрал поединок Головкина против канадца Давида Лемье в октябре 2015 в Madison Square Garden.

Также Леффлер отчитался о почти двойном доходе от выручки с билетов по сравнению с поединком против Лемье. По его словам, на бой Головкин — Джейкобс было продано билетов на общую сумму 3,7 миллиона долларов (с Лемье — два миллиона). Кроме того, бой с Джейкобсом транслировался более чем в 100 мирах мира, что принесло дополнительные миллион долларов, что является лучшим показателем Головкина.

Напомним, что гонорар Головкина составил 2,5 миллиона долларов и является рекордным для его боев на территории США. Джейкобс также заработал рекордные для себя 1,75 миллиона долларов.

Ожидается, что Головкин вернется на ринг в июне, а сам бой пройдет в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется британец Билли Джо Сондерс, владеющий поясом WBO в среднем весе.