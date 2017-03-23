Леффлер отверг опасения промоутера «Канело» по поводу срыва боя из-за планов Головкина на июнь
Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер отверг опасения своего коллеги bp Golden Boy Оскара Де Ла Хойя по поводу возможного срыва сентябрьского боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО)
из-за планов казахстанского боксера на июнь, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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После боя Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом появилась информация, что следующий поединок GGG проведет 17 июня в Казахстане.
Де Ла Хойя призывает казахстанца воздержаться от этих планов. По его словам, в том поединке Головкин может получить травму. К тому же у них останется мало времени на раскрутку сентябрьского боя с «Канело».
Однако Леффлер не считает, что июньский бой
«Я не думаю, что они связаны. Мы ждали “Канело” в прошлом году, и в итоге Головкин дрался только два раза. В Казахстане действительно хотят, чтобы он провел бой дома, потому что там будет EXPO-2017. Мы продолжим переговоры с Golden Boy и посмотрим, как они будут продвигаться. Есть много вопросов, которые необходимо решить», — сказал Леффлер, слова которого приводит ESPN.
В то же время промоутер GGG рад, что команда мексиканца согласилась обсудить новые условия сделки по их бою. Ранее Де Ла Хойя объявил, что они решили забрать предложение с 15 миллионами долларов за бой для Головкина и теперь «думают над процентным распределением, чтобы завершить сделку».
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