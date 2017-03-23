Де Ла Хойя призвал Головкина воздержаться от июньского боя ради поединка с «Канело» в сентябре
Владелец промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО), в очередной раз выступил с критикой по поводу планов казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) провести следующий бой в июне.
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Де Ла Хойя призвал Головкина воздержаться от этой идеи, поскольку она ставит под угрозу его сентябрьский бой с «Канело». По словам промоутера, казахстанец в том поединке может получить травму и рискует не успеть восстановиться до встречи с мексиканцем.
«Бой Головкина в июне будет неуважением ко всем. Насколько они серьезно хотят бой с “Канело”? Ведь Головкин может получить рассечение, его могут “уронить” или побить. Он может повредить руку. Это будет слишком близко к сентябрю и может лишить нас времени для раскрутки поединка. Июньский бой все нарушит. Как мы можем так рисковать? У нас есть спонсоры, которые хотят продвигать этот бой сразу после нашего поединка с Чавесом», — цитирует Де Ла Хойю ESPN.
Ранее стало известно, что стороны вернулись к переговорам. Де Ла Хойя подтвердил, что они предлагали Головкину фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, но решили забрать это предложение и теперь «думают над процентным распределением, чтобы завершить сделку». Промоутер казахстанца Том Леффлер рад, что сторона мексиканца согласилась обсудить новые условия сделки.
Напомним, Головкин, владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, 19 марта в
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