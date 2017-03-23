Том Леффлер: Надеюсь, Golden Boy думают, что Головкин стареет
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер рад, что команда Сауля Альвареса хочет поменять первоначальные договоренности очного боя.
«Мы лишь продолжаем переговоры, пока ничего не решено. Но на наш взгляд, нет причин, чтобы поединок не состоялся. Мы всегда думали, что процентное разделение гонораров является наиболее справедливым, и имеет немалый смысл то, что теперь они согласились это обсудить. Надеюсь, они думают, что Геннадий стареет и провел неудачный бой в субботу, что может облегчить процесс завершения сделки, — цитирует Леффлера ESPN.
Напомним, глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя рассказал о желании изменить условия контракта на бой Головкина с «Канело».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter