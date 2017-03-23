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https://sport.mail.ru/news/boxing/29179132/
23 марта 2017, 14:42 | Бокс | Sports.kz

Опубликована афиша вечера бокса в Великобритании, где выступят Ешенов и Журавский

Представляем вашему вниманию афишу вечера бокса в британском Саутгемптоне, который состоится 21 апреля. В рамках этого шоу на ринг выйдут казахстанские боксеры Ернар Ешенов и Александр Журавский, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Представляем вашему вниманию афишу вечера бокса в британском Саутгемптоне который состоится 21 апреля. В рамках этого шоу на ринг выйдут казахстанские боксеры <span class=error>Ернар</span> <span class=error>Ешенов</span> и Александр <span class=error>Журавский</span> сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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22-летний Ешенов (5−0, 4КО) проведет поединок за титул WBC Intercontinental в первом среднем весе среди молодежи. Его соперником станет местный боксер Майкл МакГурк (8−0, 2КО).

Александр Журавский (13−2, 11 КО) в этом вечере проведет защиту титула WBO Oriental в полусреднем весе. Противник казахстанца не определен.

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