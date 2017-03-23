Опубликована афиша вечера бокса в Великобритании, где выступят Ешенов и Журавский

Владелец промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО), в очередной раз выступил с критикой по поводу планов казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) провести следующий бой в июне.