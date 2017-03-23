Опубликована афиша вечера бокса в Великобритании, где выступят Ешенов и Журавский
Представляем вашему вниманию афишу вечера бокса в британском Саутгемптоне, который состоится 21 апреля. В рамках этого шоу на ринг выйдут казахстанские боксеры Ернар Ешенов и Александр Журавский, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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22-летний Ешенов (5−0, 4КО) проведет поединок за титул WBC Intercontinental в первом среднем весе среди молодежи. Его соперником станет местный боксер Майкл МакГурк (8−0, 2КО).
Александр Журавский (13−2, 11 КО) в этом вечере проведет защиту титула WBO Oriental в полусреднем весе. Противник казахстанца не определен.
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