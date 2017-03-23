Промоутер Головкина рассказал о согласии команды «Канело» обсудить новые условия сделки по бою
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), рассказал о том, что команды мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) обсудить новые условия сделки по их бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Ранее стало известно, что стороны возобновили переговоры. При этом основной загвоздкой являются финансовые условия. В частности, промоутеры «Канело» предлагали фиксированный гонорар, тогда как команды Головкина рассчитывали получить процент от общего дохода с боя.
Между тем, промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя подтвердил, что они предлагали Головкину фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, но решили забрать это предложение и теперь «думают над процентным распределением, чтобы завершить сделку».
«Мы лишь продолжаем вести переговоры, и пока ничего не решено. Но с нашей стороны нет никаких оснований, чтобы поединок не состоялся. Мы всегда думали, что процентное распределение является наиболее справедливым, и тот факт, что теперь они согласились это обсудить, имеет большой смысл. Надеюсь, они думают, что Геннадий стареет и провел неудачный бой в субботу, что может облегчить процесс завершения сделки», — передает слова Леффлера ESPN.
При этом ранее Де Ла Хойя отмечал, что шансов на организацию боя становится все меньше и виной тому, нежелание команды GGG идти на компромисс. Ожидается, что поединок Головкина и «Канело» состоится в сентябре.
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