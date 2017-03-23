Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29178910/
23 марта 2017, 14:31 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер Головкина рассказал о согласии команды «Канело» обсудить новые условия сделки по бою

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), рассказал о том, что команды мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) обсудить новые условия сделки по их бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок ожидается в сентябре. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно, что стороны возобновили переговоры. При этом основной загвоздкой являются финансовые условия. В частности, промоутеры «Канело» предлагали фиксированный гонорар, тогда как команды Головкина рассчитывали получить процент от общего дохода с боя.

Между тем, промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя подтвердил, что они предлагали Головкину фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, но решили забрать это предложение и теперь «думают над процентным распределением, чтобы завершить сделку».

«Мы лишь продолжаем вести переговоры, и пока ничего не решено. Но с нашей стороны нет никаких оснований, чтобы поединок не состоялся. Мы всегда думали, что процентное распределение является наиболее справедливым, и тот факт, что теперь они согласились это обсудить, имеет большой смысл. Надеюсь, они думают, что Геннадий стареет и провел неудачный бой в субботу, что может облегчить процесс завершения сделки», — передает слова Леффлера ESPN.

При этом ранее Де Ла Хойя отмечал, что шансов на организацию боя становится все меньше и виной тому, нежелание команды GGG идти на компромисс. Ожидается, что поединок Головкина и «Канело» состоится в сентябре.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Де Ла Хойя призвал Головкина воздержаться от июньского боя ради поединка с «Канело» в сентябре

Де Ла Хойя призвал Головкина воздержаться от июньского боя ради поединка с «Канело» в сентябре

Владелец промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО), в очередной раз выступил с критикой по поводу планов казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) провести следующий бой в июне.
Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

Де Ла Хойя призвал Головкина воздержаться от июньского боя ради поединка с "Канело" в сентябре

Промоутер Головкина рассказал о согласии команды "Канело" обсудить новые условия сделки по бою

Головкин, выходи и сразись со мной в июне. Я же толстый цыган, а ты машина для разрушений - Сондерс