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23 марта 2017, 13:28 | Бокс | Vesti.kz

Промоутер «Канело» решил забрать предложение с 15 миллионами за бой для Головкина

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя рассказал о последних изменениях в переговорах по бою с командой казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оскар Де Ла Хойя рассказал о последних изменениях в переговорах с командой GGG. Увеличить
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Стороны вновь вернулись к переговорам по запланированному на сентябрь поединку. По словам Де Ла Хойи, они предлагали Головкину фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, но решили забрать его и сейчас «думают на д процентным распределением, чтобы завершить сделку».

«Я собираюсь поговорить об этом с «Канело» и выяснить соотношения. Нам нужно изучить сегодняшний рынок. Я не уверен насчет цифр его боя с Джейкобсом (PPV-продаж), но я слышал, что они были низкие. Для меня это будет абсурдом — рисковать фиксированным гонораром.

Мы хотим сделать бой, и мы хотим сделать его в сентябре, но сперва «Канело» должен победить (в мае Чавеса-младшего), — пояснил Де Ла Хойя.

При этом ранее промоутер «Канело» отмечал, что шансов на организацию боя становится все меньше и виной тому, нежелание команды Головкина идти на компромисс.

В то же время промоутер Головкина Том Леффлер еще в начале марта заявил, что они достигли существенного прогресса в переговорах с командой «Канело». Но все может измениться, если мексиканец проиграет в мае своему соотечественнику.

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