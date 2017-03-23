Российский боксер Ковалев занимает второе место в рейтинге журнала The Ring

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Лидирует американец Андре Уорд, который 19 ноября 2016 года выиграл у Ковалева бой за титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Третье место у чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA, Всемирного боксерского совета (WBC) и IBF казахстанца Геннадия Головкина.

Журнал The Ring издается с 1922 года. Рейтинг профессиональных боксеров вне зависимости от весовых категорий, составляемый экспертами издания, считается самым авторитетным в мире бокса.