Доминик Ингл: После боя с Бруком Головкин уже не будет прежним
Не самое яркое выступление Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в поединке против Дэниэла Джейкобса стало следствием не старения казахстанца и не заслугой его соперника. Оказывается, во всём виноват британец Келл Брук, которого Головкин победил в сентябре прошлого года. Во всяком случае, так думает тренер Келла Доминик Ингл и сам боксёр.
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Напомним, что 18 марта Головкин перебоксировал Джейкобса единогласным решением судей. Предыдущего соперника, Брука, он остановил в пятом раунде 10 сентября прошлого года.
«Мы все смотрели бой GGG в минувший
«Никто не проходил с ним всю дистанцию, и я верю, что это я выбил Головкина из колеи в нашем с ним поединке, — вторит наставнику Брук. — Я показал, как можно его победить, и даже Джейкобс перед боем рассказывал, как ему звонили друзья и кричали в трубку, что “Келл Брук побеждает Головкина”. Уверен, что они выходили в ринг, зная, что Головкин не всесилен».
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