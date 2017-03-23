Доминик Ингл: После боя с Бруком Головкин уже не будет прежним

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Напомним, что 18 марта Головкин перебоксировал Джейкобса единогласным решением судей. Предыдущего соперника, Брука, он остановил в пятом раунде 10 сентября прошлого года.

«Мы все смотрели бой GGG в минувший уик-энд, — говорит Ингл. — На мой взгляд, Головкину чего-то не хватало, и виной всему то, что перед этим он оказался в одном ринге с Келлом. Знаете, Келл выбил его из колеи, и теперь Головкин не тот, что раньше. Никто не давал шанса Джейкобсу, и вы сами могли видеть, как Дэнни пользовался приёмами Келла — меняя стойки, двигаясь, клинчуя и т. д. Многие считают, что он выиграл этот бой».

«Никто не проходил с ним всю дистанцию, и я верю, что это я выбил Головкина из колеи в нашем с ним поединке, — вторит наставнику Брук. — Я показал, как можно его победить, и даже Джейкобс перед боем рассказывал, как ему звонили друзья и кричали в трубку, что “Келл Брук побеждает Головкина”. Уверен, что они выходили в ринг, зная, что Головкин не всесилен».