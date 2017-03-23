Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29176649/
23 марта 2017, 12:15 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Арум: Джейкобс был хорош, но Головкин выиграл 7 раундов из 12

У американского промоутера Боба Арума не вызывает сомнений победа чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина над Дэниелом Джейкобсом.

«Прежде всего скажу, то Джейкобс — хороший боец, это по-настоящему хороший средневес, который имеет шанс на победу в бою с любым. Но Головкин особенный, он настоящий разрушитель….

Я думаю, что это был хороший бой. Считаю, что Джейкобс выступил намного лучше, чем многие ожидали. Но я все равно думаю, что Головкин выиграл бой. Я смотрел бой по телевизору и отдал Головкину семь раундов, а Джейкобсу — пять. С учетом нокдауна, я отдал Головкину победу с перевесом в три очка, как это сделали двое боковых судей, — цитирует Арума BoxingScene.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»