Арум: Джейкобс был хорош, но Головкин выиграл 7 раундов из 12
У американского промоутера Боба Арума не вызывает сомнений победа чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина над Дэниелом Джейкобсом.
«Прежде всего скажу, то Джейкобс — хороший боец, это
Я думаю, что это был хороший бой. Считаю, что Джейкобс выступил намного лучше, чем многие ожидали. Но я все равно думаю, что Головкин выиграл бой. Я смотрел бой по телевизору и отдал Головкину семь раундов, а Джейкобсу — пять. С учетом нокдауна, я отдал Головкину победу с перевесом в три очка, как это сделали двое боковых судей, — цитирует Арума BoxingScene.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter