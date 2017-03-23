Арум: Джейкобс был хорош, но Головкин выиграл 7 раундов из 12

«Прежде всего скажу, то Джейкобс — хороший боец, это по-настоящему хороший средневес, который имеет шанс на победу в бою с любым. Но Головкин особенный, он настоящий разрушитель….

Я думаю, что это был хороший бой. Считаю, что Джейкобс выступил намного лучше, чем многие ожидали. Но я все равно думаю, что Головкин выиграл бой. Я смотрел бой по телевизору и отдал Головкину семь раундов, а Джейкобсу — пять. С учетом нокдауна, я отдал Головкину победу с перевесом в три очка, как это сделали двое боковых судей, — цитирует Арума BoxingScene.