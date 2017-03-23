Василий Ломаченко объяснил, чего не хватило Джейкобсу для победы над Головкиным

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«Это был очень близкий бой, но если ты хочешь победить чемпиона, нужно доминировать над ним весь поединок, — заявил Ломаченко, слова которого приводит Boxingnews24.com, о бое Головкин — Джейкобс. — Похоже на мой бой с Орландо Салидо. Это то же самое. Вы знаете, кто был чемпионом в этом поединке. Если вы хотите стать чемпионом, вам нужно доминировать весь бой».

Ранее известный американский промоутер Боб Арум, занимающийся делами Ломаченко, рассказал, почему в этом бою победил именно Геннадий Головкин.

Напомним, что казахстанский боксер одержал победу решением судей над Джейкобсом со счетом 115−112, 115−112 и 114−113. Полное видео боя Головкин — Джейкобс можно посмотреть здесь.

Ранее Головкин представил видео о бое с Джейкобсом, в которое вошли лучшие моменты мероприятий перед поединком, фрагменты их встречи в ринге и первые кадры из раздевалки после гонга.

Бой Головкин — Джейкобс в США показывался по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Американский журналист Лэнс Пагмайер озвучил ожидаемое количество продаж PPV и сообщил о доходах от продажи билетов на Madison Square Garden.

За прошедший бой Головкин получил 2,5 миллиона долларов, что является его рекордом за поединок в США и вторым показателем в карьере вообще. Гонорар Джейкобса составил 1,75 миллиона — ранее он никогда не зарабатывал столь крупную сумму за один бой.

Следующий поединок Головкина может пройти летом в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется британец Билли Джо Сондерс, который владеет титулом WBO в среднем весе. 21 марта британец заявил, что его устраивают все условия Головкина по бою, а чуть позже Сондерс снова перешел на оскорбления и заявил, что не будет долго ждать ответа от казахстанца.