Уайлдер хочет увидеть реванш боя Головкин — Джейкобс
Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер остался доволен состоявшимся на прошлых выходных поединком Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, сообщает Sports.kz.
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«Это был изумительный бой. Снимаю шляпу перед Дэнни Джейкобсом. Я думаю, что это были лучшие боксерские навыки, которые я видел за долгое время. Он много показал в этом бою. Я думал, что Джейкобс совершит апсет в финальном раунде. Он сделал достаточно для этого, хоть даже и побывал в нокдауне от GGG. В целом, бокс выиграл в тот вечер. Оба этих парня проделали великолепную работу, и я с нетерпением жду немедленного реванша. Подобные бои заслуживают немедленного реванша. Я думаю, что это будет классический поединок», — поделился с Fighthype.com Уайлдер.
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