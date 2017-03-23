«Это был изумительный бой. Снимаю шляпу перед Дэнни Джейкобсом. Я думаю, что это были лучшие боксерские навыки, которые я видел за долгое время. Он много показал в этом бою. Я думал, что Джейкобс совершит апсет в финальном раунде. Он сделал достаточно для этого, хоть даже и побывал в нокдауне от GGG. В целом, бокс выиграл в тот вечер. Оба этих парня проделали великолепную работу, и я с нетерпением жду немедленного реванша. Подобные бои заслуживают немедленного реванша. Я думаю, что это будет классический поединок», — поделился с Fighthype.com Уайлдер.