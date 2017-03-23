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https://sport.mail.ru/news/boxing/29176372/
23 марта 2017, 12:01 | Бокс | Sports.kz

Уайлдер хочет увидеть реванш боя Головкин — Джейкобс

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер остался доволен состоявшимся на прошлых выходных поединком Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, сообщает Sports.kz.

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC <span class=error>Деонтей</span> Уайлдер остался доволен состоявшимся на прошлых выходных поединком Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Это был изумительный бой. Снимаю шляпу перед Дэнни Джейкобсом. Я думаю, что это были лучшие боксерские навыки, которые я видел за долгое время. Он много показал в этом бою. Я думал, что Джейкобс совершит апсет в финальном раунде. Он сделал достаточно для этого, хоть даже и побывал в нокдауне от GGG. В целом, бокс выиграл в тот вечер. Оба этих парня проделали великолепную работу, и я с нетерпением жду немедленного реванша. Подобные бои заслуживают немедленного реванша. Я думаю, что это будет классический поединок», — поделился с Fighthype.com Уайлдер.

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