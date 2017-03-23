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https://sport.mail.ru/news/boxing/29176137/
23 марта 2017, 11:56 | Бокс | Sports.kz

Кайрат проведет второй бой на профи-ринге 25 марта

Казахстанский боксер Азамат Кайрат 25 марта в Шанхае (Китай) проведет свой второй поединок среди профессионалов. Его соперником станет 28-летний китаец Венбин Цун (3−0, 2КО). 4-раундовый бой пройдет в рамках первого среднего веса (до 154 фунта — 69,9 кг), сообщает группа Профи Бокс Казахстана ВКонтакте.

Казахстанский боксер <span class=error>Азамат</span> <span class=error>Кайрат</span> 25 марта в Шанхае (Китай) проведет свой второй поединок среди профессионалов. Его соперником станет 28-летний китаец <span class=error>Венбин</span> <span class=error>Цун</span> (3−0 2КО). 4-<span class=error>раундовый</span> бой пройдет в рамках первого среднего веса (до 154 фунта — 699 кг) сообщает группа Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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26-летний Азамат дебютировал на профи-ринге 17 декабря прошлого года в Китае. Тогда казахстанец по итогам четырех раундов боя с местным боксером Марданом Турсыном одержал победу единогласным решением судей.

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