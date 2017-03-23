Кайрат проведет второй бой на профи-ринге 25 марта
Казахстанский боксер Азамат Кайрат 25 марта в Шанхае (Китай) проведет свой второй поединок среди профессионалов. Его соперником станет 28-летний китаец Венбин Цун (3−0, 2КО). 4-раундовый бой пройдет в рамках первого среднего веса (до 154 фунта — 69,9 кг), сообщает группа Профи Бокс Казахстана ВКонтакте.
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26-летний Азамат дебютировал на
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