Российский боксер Бетербиев может провести бой с Уордом
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россиянин Артур Бетербиев может провести поединок с чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) американцем Андре Уордом. Об этом ТАСС сообщили в промоутерской компании Ивона Мишеля, представляющего интересы россиянина.
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В настоящее время переговоры о реванше с Уордом ведет российский боксер Сергей Ковалев.
«Международная боксерская федерация приступила к процедуре по определению обязательного претендента на чемпионский бой против Андре Уорда. IBF также направила письма промоутерам Сергея Ковалева, Роберта Штиглица и другим боксерам из топ-10. Мы ответили IBF согласием, теперь если остальные пять боксеров не ответят на приглашение, то IBF назначит Бетербиева обязательным претендентом», — сказал собеседник агентства.
Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 11 побед (все — нокаутом). Он является чемпионом мира 2009 года, двукратным чемпионом Европы среди любителей. Бетербиев перешел в профессионалы в апреле 2013 года.
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