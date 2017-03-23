Российский боксер Бетербиев может провести бой с Уордом

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В настоящее время переговоры о реванше с Уордом ведет российский боксер Сергей Ковалев.

«Международная боксерская федерация приступила к процедуре по определению обязательного претендента на чемпионский бой против Андре Уорда. IBF также направила письма промоутерам Сергея Ковалева, Роберта Штиглица и другим боксерам из топ-10. Мы ответили IBF согласием, теперь если остальные пять боксеров не ответят на приглашение, то IBF назначит Бетербиева обязательным претендентом», — сказал собеседник агентства.

Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 11 побед (все — нокаутом). Он является чемпионом мира 2009 года, двукратным чемпионом Европы среди любителей. Бетербиев перешел в профессионалы в апреле 2013 года.