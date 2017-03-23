Ломаченко объяснил, почему считает Головкина лучшим боксером P4P
Украинский чемпион мира WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко, который не так давно поставил Геннадия Головкина на первое место в личном ТОП-5 боксеров вне зависимости от весовой категории, не изменил своего мнения после поединка казахстанца с Дэниэлом Джейкобсом, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Хай-тек» в беседе с Boxingscene.com сказал, что
«На мой взгляд, [чтобы быть лучшим P4P]ты должен,
ТОП-5 по версии Ломаченко выглядит следующим образом:
1. Геннадий Головкин
2. Сергей Ковалев
3. Теренс Кроуфорд
4. Мэнни Пакьяо
5. Дэнни Гарсия.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter