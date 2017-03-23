Ломаченко объяснил, почему считает Головкина лучшим боксером P4P

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«Хай-тек» в беседе с Boxingscene.com сказал, что по-прежнему считает GGG королем рейтинга pound-for-pound, объяснив свой выбор следующим образом:

«На мой взгляд, [чтобы быть лучшим P4P]ты должен, во-первых, биться с топовыми соперниками. Во-вторых, обладать очень хорошими боксерскими навыками. Ну и конечно же, ты должен владеть титулами», — отметил Ломаченко.

ТОП-5 по версии Ломаченко выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин

2. Сергей Ковалев

3. Теренс Кроуфорд

4. Мэнни Пакьяо

5. Дэнни Гарсия.