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https://sport.mail.ru/news/boxing/29175891/
23 марта 2017, 11:38 | Бокс | Sports.kz

Ломаченко объяснил, почему считает Головкина лучшим боксером P4P

Украинский чемпион мира WBO во втором полулёгком весе Василий Ломаченко, который не так давно поставил Геннадия Головкина на первое место в личном ТОП-5 боксеров вне зависимости от весовой категории, не изменил своего мнения после поединка казахстанца с Дэниэлом Джейкобсом, сообщает Sports.kz.

Украинский чемпион мира WBO во втором полулёгком весе Василий <span class=error>Ломаченко</span> который не так давно поставил Геннадия <span class=error>Головкина</span> на первое место в личном ТОП-5 боксеров вне зависимости от весовой категории не изменил своего мнения после поединка <span class=error>казахстанца</span> с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Хай-тек» в беседе с Boxingscene.com сказал, что по-прежнему считает GGG королем рейтинга pound-for-pound, объяснив свой выбор следующим образом:

«На мой взгляд, [чтобы быть лучшим P4P]ты должен, во-первых, биться с топовыми соперниками. Во-вторых, обладать очень хорошими боксерскими навыками. Ну и конечно же, ты должен владеть титулами», — отметил Ломаченко.

ТОП-5 по версии Ломаченко выглядит следующим образом:
1. Геннадий Головкин
2. Сергей Ковалев
3. Теренс Кроуфорд
4. Мэнни Пакьяо
5. Дэнни Гарсия.

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