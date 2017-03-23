Келл Брук: Именно я показал всем, что Головкин уязвим

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«Могу сказать, что во время нашего боя он начал замедляться, — сказал Брук во время пресс-конференции, посвященной его бою против Эррола Спенса. — Я думал, что смогу одолеть его».

«Я многое узнал в том бою, — добавил Брук. — Никто ранее не проходил с ним всю дистанцию, поэтому я считаю, что именно я сбил всю эту спесь. Я проложил путь (к победе над ним). На мой взгляд, Джейкобс выходил на ринг уже зная, что он уязвим и, конечно же, именно поэтому смог пройти все раунды».

Стоит отметить, что Брук в сентябре прошлого года потерпел первое поражение в карьере, проиграв техническим нокаутом Головкину в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в среднем весе. Видео этого боя можно посмотреть здесь.

Напомним, что казахстанский боксер в своем последнем бою одержал победу решением судей над американцем Дэниэлом Джейкобсом со счетом 115−112, 115−112 и 114−113. Полное видео боя Головкин — Джейкобс можно посмотреть здесь.

Ранее Головкин представил видео о бое с Джейкобсом, в которое вошли лучшие моменты мероприятий перед поединком, фрагменты их встречи в ринге и первые кадры из раздевалки после гонга.

Бой Головкин — Джейкобс в США показывался по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Американский журналист Лэнс Пагмайер озвучил ожидаемое количество продаж PPV и сообщил о доходах от продажи билетов на Madison Square Garden.

За прошедший бой Головкин получил 2,5 миллиона долларов, что является его рекордом за поединок в США и вторым показателем в карьере вообще. Гонорар Джейкобса составил 1,75 миллиона — ранее он никогда не зарабатывал столь крупную сумму за один бой.

Следующий поединок Головкина может пройти летом в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется британец Билли Джо Сондерс, который владеет титулом WBO в среднем весе. 21 марта британец заявил, что его устраивают все условия Головкина по бою, а чуть позже Сондерс снова перешел на оскорбления и заявил, что не будет долго ждать ответа от казахстанца.