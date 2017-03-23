Промоутер назвал приоритет Головкина

— Несмотря на то, что Дэнни, как и Геннадий, провел потрясающий бой, сейчас наш приоритет — не реванш с ним, а поединок с Канело. Посмотрим, что будет с Альваресом в мае. Этого боя хотят обе стороны, и мы приближаемся к нему, — сказал Леффлер.



Напомним, бой Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО) завершился победой казахстанца единогласным решением судей. Джейкобс, считающий себя победителем в близком бою, потребовал реванша; Головкин же, в свою очередь, согласился. Однако вряд ли он состоится в этом году: в планах Геннадия бой с британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), владеющим титулом WBO, а также вышеупомянутый поединок с мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО).