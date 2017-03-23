Боб Арум рассказал, почему Геннадий Головкин победил Дэниэла Джейкобса

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«Джейкобс очень хороший боец. У него есть шансы со всеми в среднем весе. Но Головкин особенный, он настоящий разрушитель. Побить Головкина — действительно трудная задача», — приводит слова промоутера BoxingScene.

«Это был хороший бой. Джейкобс сделал намного больше, чем думают люди. Но я все равно думаю, что Головкин выиграл. Я смотрел этот поединок по телевизору, и я отдал Головину семь раундов против пяти, а учитывая нокдаун, перевес был в три очка, что и отметили двое судей. При худшем раскладе GGG выиграл шесть раундов, а учитывая нокдаун, он все равно победил», — добавил Боб Арум.

Напомним, что казахстанский боксер одержал победу решением судей над Джейкобсом со счетом 115−112, 115−112 и 114−113. Полное видео боя Головкин — Джейкобс можно посмотреть здесь.

Ранее Головкин представил видео о бое с Джейкобсом, в которое вошли лучшие моменты мероприятий перед поединком, фрагменты их встречи в ринге и первые кадры из раздевалки после гонга.

Бой Головкин — Джейкобс в США показывался по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Американский журналист Лэнс Пагмайер озвучил ожидаемое количество продаж PPV и сообщил о доходах от продажи билетов на Madison Square Garden.

За прошедший бой Головкин получил 2,5 миллиона долларов, что является его рекордом за поединок в США и вторым показателем в карьере вообще. Гонорар Джейкобса составил 1,75 миллиона — ранее он никогда не зарабатывал столь крупную сумму за один бой.

Следующий поединок Головкина может пройти летом в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется британец Билли Джо Сондерс, который владеет титулом WBO в среднем весе. 21 марта британец заявил, что его устраивают все условия Головкина о бое, а сегодня Сондерс снова перешел на оскорбления и заявил, что не будет долго ждать ответа от казахстанца.