Сауль Альварес назвал вес, в котором хочет провести бой против Геннадия Головкина
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес назвал вес, в котором хочет провести бой против чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Этот поединок должен пройти в 160 фунтах и мы над этим работаем», — заявил «Канело» о бое с Головкиным. — «Контракт на столе у Головкина. Все, что он должен сделать, это подписать его и тогда мы проведем бой в среднем весе».
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