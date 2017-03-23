Сауль Альварес назвал вес, в котором хочет провести бой против Геннадия Головкина

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«Этот поединок должен пройти в 160 фунтах и мы над этим работаем», — заявил «Канело» о бое с Головкиным. — «Контракт на столе у Головкина. Все, что он должен сделать, это подписать его и тогда мы проведем бой в среднем весе».