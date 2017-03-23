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https://sport.mail.ru/news/boxing/29171747/
23 марта 2017, 9:05 | Бокс | Чемпионат.com

Чавес-младший: Взбесил Альвареса, сказав, что он бегает от Головкина

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший считает, что смог вывести Сауля Альвареса из себя словами о его трусости.

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио <span class=error>Сезар</span> <nobr>Чавес-младший</nobr> считает что смог вывести <span class=error>Сауля</span> Альвареса из себя словами о его трусости. Увеличить
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«Канело в бешенстве от того, что я сказал, что он бегает от Головкина. Я знаю это, и все остальные тоже. Некоторым не нравится, когда ты говоришь правду.

Думаю, у нас с Канело получится хороший бой, который долго будут помнить. Ему нужно сбрасывать меньше веса, а мне придётся немного пожертвовать, но это нормально. У нас равный бой, и победит лучший», — цитирует Чавеса Boxing News 24.
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