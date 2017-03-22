Брук в первом бою после поражения от Головкина встретится со Спенсом

Брук в сентябре прошлого года потерпел первое поражение в карьере, проиграв техническим нокаутом Головкину в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе.



Бой Брука со Спенсом состоится 27 мая в Шеффилде. На кону поединка будет стоять пояс IBF, принадлежащий британцу.



Всего Брук одержал 36 побед (25 — нокаутом) при одном поражении. На счету Спенса 21 победа (18 — нокаутом) в 21 бою.