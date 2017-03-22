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https://sport.mail.ru/news/boxing/29170716/
22 марта 2017, 21:26 | Бокс | Sports.kz

Брук в первом бою после поражения от Головкина встретится со Спенсом

Чемпион IBF в полусреднем весе британец Келл Брук в первом бою после поражения от казахстанца Геннадия Головкина встретится на ринге с американцем Эрролом Спенсом, сообщает Би-би-си.

Брук в сентябре прошлого года потерпел первое поражение в карьере, проиграв техническим нокаутом Головкину в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе.

Бой Брука со Спенсом состоится 27 мая в Шеффилде. На кону поединка будет стоять пояс IBF, принадлежащий британцу.

Всего Брук одержал 36 побед (25 — нокаутом) при одном поражении. На счету Спенса 21 победа (18 — нокаутом) в 21 бою.

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