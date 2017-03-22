Давид Лемье готов сразиться с Альваресом и Сондерсом
Промоутер Давида Лемье Камил Эстефан назвал имена наиболее желанных соперников для своего боксёра.
«Мы бы хотели заполучить бой с Саулем Альваресом. Однако ему предстоит провести поединок с Чавесом, так что пока говорить об этом преждевременно. Плюс ко всему его команда ведёт переговоры с Головкиным, это для них является приоритетом. Но если по
Также мы бы хотели боя с Билли Джо Сондерсом. Мы готовы драться хоть завтра, если он захочет. Мы жаждем титулов», — цитирует Эстефана BoxingScene.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter