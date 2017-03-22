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https://sport.mail.ru/news/boxing/29168124/
22 марта 2017, 17:31 | Бокс | Чемпионат.com

Давид Лемье готов сразиться с Альваресом и Сондерсом

Промоутер Давида Лемье Камил Эстефан назвал имена наиболее желанных соперников для своего боксёра.

«Мы бы хотели заполучить бой с Саулем Альваресом. Однако ему предстоит провести поединок с Чавесом, так что пока говорить об этом преждевременно. Плюс ко всему его команда ведёт переговоры с Головкиным, это для них является приоритетом. Но если по какой-то причине боя Сауля с Головкиным не произойдёт, мы бы хотели сразиться с Альваресом.

Также мы бы хотели боя с Билли Джо Сондерсом. Мы готовы драться хоть завтра, если он захочет. Мы жаждем титулов», — цитирует Эстефана BoxingScene.
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