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https://sport.mail.ru/news/boxing/29167901/
22 марта 2017, 17:05 | Бокс | Sports.kz

Сондерс допускает, что может шокировать Головкина

Обладатель титула WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО), который может стать следующим соперником казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), не собирается делать каких-то выводов, исходя из выступления GGG в прошедшем поединке против Дэниела Джейкобса.

Обладатель титула WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24−0 12 КО) который может стать следующим соперником <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) не собирается делать <nobr>каких-то </nobr>выводов исходя из выступления GGG в прошедшем поединке против <span class=error>Дэниела</span> Джейкобса. Сондерс убеждён что у каждого боксёра бывает неудачный вечер приводя в пример и свой крайний бой против Артура <span class=error>Акавова</span> в декабре прошлого года. Увеличить
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Сондерс убеждён, что у каждого боксёра бывает неудачный вечер, приводя в пример и свой крайний бой против Артура Акавова в декабре прошлого года.

«С тех пор как я стал чемпионом мира, я всегда знал, что рано или поздно мне придётся столкнуться с одной опасностью — Головкиным. Ни дня не проходило, чтобы я не думал о том, как и что буду делать (в ринге). Говорил и говорю, что его можно победить», — заявил Сондерс в интервью IFL TV.

«Я не смотрю на его бой с Джейкобсом со словами: “о, да, это делает меня счастливым”, потому что одно знаю наверняка — если он будет основываться на моём последнем выступлении и радоваться, то его ждёт настоящий шок. Потому что моё последнее выступление было даже не на уровне британской глубинки».

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