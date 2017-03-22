Сондерс допускает, что может шокировать Головкина

Сондерс убеждён, что у каждого боксёра бывает неудачный вечер, приводя в пример и свой крайний бой против Артура Акавова в декабре прошлого года.

«С тех пор как я стал чемпионом мира, я всегда знал, что рано или поздно мне придётся столкнуться с одной опасностью — Головкиным. Ни дня не проходило, чтобы я не думал о том, как и что буду делать (в ринге). Говорил и говорю, что его можно победить», — заявил Сондерс в интервью IFL TV.



«Я не смотрю на его бой с Джейкобсом со словами: “о, да, это делает меня счастливым”, потому что одно знаю наверняка — если он будет основываться на моём последнем выступлении и радоваться, то его ждёт настоящий шок. Потому что моё последнее выступление было даже не на уровне британской глубинки».