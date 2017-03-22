Семь боксеров «Астана Арланс» находятся в ТОП-3 рейтинга Всемирной серии бокса

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В категории до 49 килограммов казахстанскую дружину представлял опытный Темиртас Жусупов. После двух боев казахстанский боксер занимает третье место с шестью очками (победа и поражение. Лидирует в дивизионе Йюберхен Мартинес из колумбийского клуба «Колумбия Хероикос» — две победы и девять очков).

Закрепился в дуэте лидеров весовой категории до 52 килограммов капитан клуба «Астана Арланс» Олжас Саттыбаев. Казахстанец выиграл в турнире оба поединка, и вместе с колумбийцем Сейбером Авилой («Колумбия Хероикос») возглавляет группу боксеров (у обоих по 10 очков).

Не проигрывали свои бои в категории до 56 килограммов казахстанец Ильяс Сулейменов и Абдулхай Шарахматов из Узбекистана. Оба боксера стартовали в турнире с двух побед, и дуэтом возглавляют таблицу в индивидуальном зачете.

Аналогичная ситуация в весе с лимитом до 60 килограммов. Казахстанец Закир Сафиуллин, как и кубинец Армандо Мартинес («Куба Домадорес»), выиграли по два стартовых боя, и с 10 очками занимают первые два места в таблице.

Чуть отпустил вперед конкурентов казахстанец Дилмурат Мижитов (до 64 килограммов). На его счету шесть очков (победа и поражение), в то время как у лидеров по 10 баллов: два боя выиграли Энди Крус («Куба Домадорес») и Хассана Эмзиля («Франс Файтинг Рустерс»). Казахстанец идет на третьем месте.

Синхронно по турниру продвигаются одни из главных фаворитов весовой категории до 69 килограммов — казахстанец Асланбек Шымбергенов и кубинец Рониэл Иглесиас. Оба выиграли два боя, и набрали по девять очков. Третьим с шестью баллами идет серебряный призер Олимпийских игр в Бразилии Шахрам Гиясов из Узбекистана.

В категориях до 75, до 81 и свыше 91 килограмма в ТОП-5 казахстанцев нет. Зато в тяжелом весе (до 91 килограмма) на первом месте идет отечественный боксер, 28-летний Антон Пинчук. После двух боев казахстанец набрал 10 очков, а в активе его ближайшего конкурента, итальянца Клименте Руссо («Италия Тандер»), на балл меньше.

Добавим, что до завершения группового раунда Всемирной серии бокса осталось два соревновательных дня. «Астана Арланс» с 12 очками возглавляют группу «Азия» — казахстанцы выиграли все четыре проведенных матча. Подопечным Нурлана Акурпекова осталось провести две выездные встречи — с клубами «Узбек Тайгерс» и «Чайна Драгонс». Для следующего матча казахстанцы отправятся в Ташкент. Бои пройдут 1 апреля.