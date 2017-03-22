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https://sport.mail.ru/news/boxing/29165768/
22 марта 2017, 15:09 | Бокс | Sports.kz

На бой Головкин — Сондерс, помимо Астаны и Лондона, претендует Лас-Вегас

Промоутеры боксеров Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), Том Леффлер и Фрэнк Уоррен, продолжают вести переговоры о проведении боя в июне, сообщает Sports.kz.

Промоутеры боксеров Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и Билли Джо Сондерса (24−0 12 КО) Том <span class=error>Леффлер</span> и <span class=error>Фрэнк</span> <span class=error>Уоррен</span> продолжают вести переговоры о проведении боя в июне сообщает Sports.kz. Увеличить
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Ранее Уоррен выразил обеспокоенность тем, что бой Головкин — Сондерс может совпасть по датам с поединком Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора, что скажется на рейтингах боя и прибыли боксеров. Сайт Givemesport.com сообщает, что, помимо совпадения даты проведения боев, есть еще одна проблема: бой Головкин — Сондерс, как и Мэйвезер — Макгрегор, может состояться на одной и той же арене — «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Если в случае с боем казахстанца и британца это лишь один из возможных вариантов — куда более вероятно проведение поединка в Астане или, на худой конец, в Лондоне, то вторая пара бойцов уже зарезервировала арену на июньские даты.

Ранее сообщалось, что бой Головкина и Сондерса с большой долей вероятности состоится в Астане — 10 или 17 июня — в рамках международной выставки EXPO. Если с этим вариантом не получится, то и Леффлер, и Уоррен не против проведения боя в Лондоне.

Напомним, Билли Джо Сондерс владеет титулом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, которого не хватает Геннадию Головкину для объединения поясов в дивизионе.

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