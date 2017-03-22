На бой Головкин — Сондерс, помимо Астаны и Лондона, претендует Лас-Вегас
Промоутеры боксеров Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), Том Леффлер и Фрэнк Уоррен, продолжают вести переговоры о проведении боя в июне, сообщает Sports.kz.
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Ранее Уоррен выразил обеспокоенность тем, что бой Головкин — Сондерс может совпасть по датам с поединком Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора, что скажется на рейтингах боя и прибыли боксеров. Сайт Givemesport.com сообщает, что, помимо совпадения даты проведения боев, есть еще одна проблема: бой Головкин — Сондерс, как и Мэйвезер — Макгрегор, может состояться на одной и той же арене — «T-Mobile Arena» в
Ранее сообщалось, что бой Головкина и Сондерса с большой долей вероятности состоится в Астане — 10 или 17 июня — в рамках международной выставки EXPO. Если с этим вариантом не получится, то и Леффлер, и Уоррен не против проведения боя в Лондоне.
Напомним, Билли Джо Сондерс владеет титулом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, которого не хватает Геннадию Головкину для объединения поясов в дивизионе.
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