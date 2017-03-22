Ранее Уоррен выразил обеспокоенность тем, что бой Головкин — Сондерс может совпасть по датам с поединком Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора, что скажется на рейтингах боя и прибыли боксеров. Сайт Givemesport.com сообщает, что, помимо совпадения даты проведения боев, есть еще одна проблема: бой Головкин — Сондерс, как и Мэйвезер — Макгрегор, может состояться на одной и той же арене — «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Если в случае с боем казахстанца и британца это лишь один из возможных вариантов — куда более вероятно проведение поединка в Астане или, на худой конец, в Лондоне, то вторая пара бойцов уже зарезервировала арену на июньские даты.



Ранее сообщалось, что бой Головкина и Сондерса с большой долей вероятности состоится в Астане — 10 или 17 июня — в рамках международной выставки EXPO. Если с этим вариантом не получится, то и Леффлер, и Уоррен не против проведения боя в Лондоне.



Напомним, Билли Джо Сондерс владеет титулом чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, которого не хватает Геннадию Головкину для объединения поясов в дивизионе.