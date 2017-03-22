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https://sport.mail.ru/news/boxing/29165553/
22 марта 2017, 15:05 | Бокс | Чемпионат.com

WBC может обязать Вангека провести реванш с Гонсалесом

Всемирный боксёрский совет (WBC) может обязать таиландского боксёра Висаксила Вангека провести матч-реванш с никарагуанцем Романом Гонсалесом.

18 марта в Нью-Йорке таец отнял у Гонсалеса титул чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе, одержав спорную победу решением большинства судей. Тренер Гонсалеса Уилмер Эрнандес после боя обвинил соперника в нанесении намеренных ударов головой.

«Сначала мы должны отметить, что это был, несомненно, один из лучших боёв года. С другой стороны, он вызвал много споров. В WBC как правило в случае столкновения головами, если один получил рассечение, а другой — нет, тот, кто не получил рассечения, теряет очко. После четвёртого и восьмого раунда не была объявлена текущая ситуация по очкам, и это вызвало вопросы у Гонсалеса относительно того, как судьи считали раунды», — рассказал президент WBC Маурисио Сулейман, которого цитирует BoxingScene.
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