WBC может обязать Вангека провести реванш с Гонсалесом
Всемирный боксёрский совет (WBC) может обязать таиландского боксёра Висаксила Вангека провести
матч-реванш с никарагуанцем Романом Гонсалесом.
18 марта в
«Сначала мы должны отметить, что это был, несомненно, один из лучших боёв года. С другой стороны, он вызвал много споров. В WBC как правило в случае столкновения головами, если один получил рассечение, а другой — нет, тот, кто не получил рассечения, теряет очко. После четвёртого и восьмого раунда не была объявлена текущая ситуация по очкам, и это вызвало вопросы у Гонсалеса относительно того, как судьи считали раунды», — рассказал президент WBC Маурисио Сулейман, которого цитирует BoxingScene.
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