Виталий Кличко уверен, что его брат одержит победу над Джошуа

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По его словам, великобританец менее опытен и не привык к боям на больших аренах. Напомним, что Джошуа и Кличко проведут бой 29 апреля на стадионе «Уэмбли».

— Многие уверены в том, что в боксе очень важны мускулы, но это не так, — приводит Sky Sports слова Кличко. — Главное — голова. Сейчас Владимир более сконцентрирован. Ждем от него успешного выступления. Он привык выходить на ринг при большом количестве зрителей и должен одержать победу 29 апреля. Для его соперника эти условия будут новыми.