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22 марта 2017, 14:58 | Бокс | Спорт-Экспресс

Виталий Кличко уверен, что его брат одержит победу над Джошуа

Бывший чемпион мира Виталий Кличко выразил уверенность в том, что его брат Владимир одержит победу над Энтони Джошуа в поединке за пояс чемпиона по версии IBF.

Бывший чемпион мира Виталий <span class=error>Кличко</span> выразил уверенность в том что его брат Владимир одержит победу над <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> в поединке за пояс чемпиона по версии IBF. Увеличить
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По его словам, великобританец менее опытен и не привык к боям на больших аренах. Напомним, что Джошуа и Кличко проведут бой 29 апреля на стадионе «Уэмбли».

— Многие уверены в том, что в боксе очень важны мускулы, но это не так, — приводит Sky Sports слова Кличко. — Главное — голова. Сейчас Владимир более сконцентрирован. Ждем от него успешного выступления. Он привык выходить на ринг при большом количестве зрителей и должен одержать победу 29 апреля. Для его соперника эти условия будут новыми.

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