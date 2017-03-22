Виталий Кличко уверен, что его брат одержит победу над Джошуа
Бывший чемпион мира Виталий Кличко выразил уверенность в том, что его брат Владимир одержит победу над Энтони Джошуа в поединке за пояс чемпиона по версии IBF.
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По его словам, великобританец менее опытен и не привык к боям на больших аренах. Напомним, что Джошуа и Кличко проведут бой 29 апреля на стадионе «Уэмбли».
— Многие уверены в том, что в боксе очень важны мускулы, но это не так, — приводит Sky Sports слова Кличко. — Главное — голова. Сейчас Владимир более сконцентрирован. Ждем от него успешного выступления. Он привык выходить на ринг при большом количестве зрителей и должен одержать победу 29 апреля. Для его соперника эти условия будут новыми.
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