Напомним, по неофициальным данным, продажи PPV боя Головкин — Джейкобс составили от 130 до 150 тысяч подписок.

«Эти цифры PPV, вероятно, еще больше затруднят для промоутера Головкина Тома Леффлера достижение сделки по бою со звездой Golden Boy Promotions Саулем «Канело» Альваресом в сентябре на HBO PPV. Безусловно, бой Канело — Головкин все же можно сделать независимо от того, насколько низкими были PPV Головкина в поединке с Джейкобсом, но это, очевидно, не поможет. Возможно, Головкин и Леффлер сделали ошибку, согласившись устраивать этот бой на HBO PPV вместо обычной сети HBO. Если бы он транслировался на HBO Championship Boxing, а не на платных трансляциях, то показал бы огромные рейтинги, а Леффлер бы оказался в более выгодной позиции для переговоров с представителями Альвареса.

Для Головкина изначально было риском ставить бой с Джейкобсом на PPV, и похоже, что это привело к обратным для него результатам. Джейкобс не был достаточно популярным бойцом для HBO PPV. Стороне GGG следовало позволить переговорам перейти к промоутерским торгам, и транслировать поединок на обычном вещании НВО. Если цифры в 130−150 PPV окажутся правдивыми, то Головкин и Леффлер не смогут особо торговаться с Golden Boy за встречу с Альваресом. Против них уже сыграл результат поединка с Джейкобсом. Многие считают, что Геннадий этот бой проиграл. Но даже если любители бокса верят в его победу, они не считают, что Головкин провел хороший бой. GGG в этот раз не впечатлил, — написал автор.