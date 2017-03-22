23 марта Артур Бетербиев может стать претендентом на титул Андре Уорда

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Если ситуация не изменится до вечера четверга, 23 марта, Бетербиев автоматически будет назначен обязательным претендентом для действующего чемпиона — американца Андре Уорда.

Напомним, что ранее планировался элиминатор между Артуром и кубинцем Салливаном Баррерой, однако стороны боксеров не смогли договориться об условиях боя.

Также отметим, что если ситуация с поиском второго претендента не изменится, то действующий чемпион должен будет провести защиту против Бетербиева до сентября этого года. В противном случае титул будет объявлен вакантным.