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https://sport.mail.ru/news/boxing/29163944/
22 марта 2017, 12:56 | Бокс | Чемпионат.com

Спенс ожидает, что Джошуа нокаутирует Кличко

Американский боксёр Эррол Спенс ожидает досрочной победы чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа над Владимиром Кличко.

Американский боксёр <span class=error>Эррол</span> <span class=error>Спенс</span> ожидает досрочной победы чемпиона мира IBF в <span class=error>супертяжёлом</span> весе <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> над Владимиром <span class=error>Кличко</span>. Увеличить
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Встреча этих боксёров состоится 29 апреля в Лондоне.

«Я смотрю британский бокс, когда могу. В Британии много отличных боксёров, и я думаю, что Джошуа может доминировать в боксе. Думаю, он победит Кличко в средних раундах. Кличко умелый боксёр, но Энтони — молодой и сильный супертяж. Думаю, пришло время для Кличко передать факел», — приводит слова Спенса BoxnigScene.

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