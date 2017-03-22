Спенс ожидает, что Джошуа нокаутирует Кличко

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Встреча этих боксёров состоится 29 апреля в Лондоне.



«Я смотрю британский бокс, когда могу. В Британии много отличных боксёров, и я думаю, что Джошуа может доминировать в боксе. Думаю, он победит Кличко в средних раундах. Кличко умелый боксёр, но Энтони — молодой и сильный супертяж. Думаю, пришло время для Кличко передать факел», — приводит слова Спенса BoxnigScene.