Спенс ожидает, что Джошуа нокаутирует Кличко
Американский боксёр Эррол Спенс ожидает досрочной победы чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа над Владимиром Кличко.
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Встреча этих боксёров состоится 29 апреля в Лондоне.
«Я смотрю британский бокс, когда могу. В Британии много отличных боксёров, и я думаю, что Джошуа может доминировать в боксе. Думаю, он победит Кличко в средних раундах. Кличко умелый боксёр, но Энтони — молодой и сильный супертяж. Думаю, пришло время для Кличко передать факел», — приводит слова Спенса BoxnigScene.
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