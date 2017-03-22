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https://sport.mail.ru/news/boxing/29163140/
22 марта 2017, 12:28 | Бокс | Чемпионат.com

Промоутер Сондерса подтвердил факт переговоров о бое с Головкиным

Британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса, надеется заключить сделку с командой чемпиона IBF/BO/WBA/WBC Геннадия Головкина об организации боя между этими боксёрами в июне текущего года в Казахстане.

«Мы пытаемся организовать этот бой, но удастся ли это, я не знаю. Я думаю, что будут некоторые вещи, которые сыграют на руку Билли в этом бою. Когда Дэниел Джейкобс (последний соперник Головкина) переходил в стойку левши, то действовал наиболее успешно. Билли является крупным средневесом, и он левша. Он жёсткий боксёр с крепким подбородком.

Сейчас мы ведём переговоры. Посмотрим, куда они нас заведут», — цитирует Уоррена BoxingScene.
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