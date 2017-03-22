Промоутер Сондерса подтвердил факт переговоров о бое с Головкиным

«Мы пытаемся организовать этот бой, но удастся ли это, я не знаю. Я думаю, что будут некоторые вещи, которые сыграют на руку Билли в этом бою. Когда Дэниел Джейкобс (последний соперник Головкина) переходил в стойку левши, то действовал наиболее успешно. Билли является крупным средневесом, и он левша. Он жёсткий боксёр с крепким подбородком.



Сейчас мы ведём переговоры. Посмотрим, куда они нас заведут», — цитирует Уоррена BoxingScene.