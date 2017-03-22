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https://sport.mail.ru/news/boxing/29161049/
22 марта 2017, 10:00 | Бокс | ТАСС

Бывший чемпион мира Маскаев хочет вернуться на ринг в 48 лет

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Олег Маскаев планирует вернуться на ринг весной нынешнего года. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

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Последний поединок Маскаев провел в 2013 году, после чего взял перерыв из-за травмы.

«Заканчивать пока не собираюсь, я поддерживаю форму и спаррингую в зале. Если найдем общий язык с промоутером, проведу бой весной», — сказал 48-летний боксер.

Маскаев с 2006 по 2008 год владел титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, в числе его побед — две над известным американцем Хасимом Рахманом.

В ноябре 2013 года россиянин должен был провести бой-реванш с американцем Кори Сэндерсом, но того заменил британец Дэнни Уильямс. Этот поединок завершился победой россиянина по очкам.

Всего на счету Маскаева 39 побед (28 нокаутом) и 7 поражений на профессиональном ринге.
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