Бывший чемпион мира Маскаев хочет вернуться на ринг в 48 лет
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Олег Маскаев планирует вернуться на ринг весной нынешнего года. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
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Последний поединок Маскаев провел в 2013 году, после чего взял перерыв
«Заканчивать пока не собираюсь, я поддерживаю форму и спаррингую в зале. Если найдем общий язык с промоутером, проведу бой весной», — сказал 48-летний боксер.
Маскаев с 2006 по 2008 год владел титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, в числе его побед — две над известным американцем Хасимом Рахманом.
В ноябре 2013 года россиянин должен был провести
Всего на счету Маскаева 39 побед (28 нокаутом) и 7 поражений на профессиональном ринге.
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