Почему Головкину не нужен реванш с Джейкобсом

«Если GGG подерется с Джейкобсом в июне или сентябре и проиграет, то все его хейтеры получат свой кусок пирога, а Канело Альварес скорее всего уклонится от поединка с ним. Если Головкин победит американца похожим образом (решением судей после 12 раундов), то он также не получит за это заслуженного уважения. 8 апреля Головкину исполнится 35. В любом основном виде спорта 35 лет уже считается старостью. Конечно, в боксе психологическая составляющая столь же важна, что и физическая, но когда вы встречаетесь с топовым соперником, возраст имеет значение, и мы видели это в поединке Геннадия с Дэнни.

Головкин должен начать задумываться о возрасте и с умом планировать поединки по мере приближения к завершению карьеры. GGG чисто побил Джейкобса. Статистика CompuBox (обычно ставящая боксеров выше панчеров) показала, что Головкин нанес в цель на 56 ударов больше Джейкобса. В среднем это 4−5 ударов за раунд. Кроме того, надо учесть тот факт, что Головкин отправил Джейкобса в нокдаун, а также действовал агрессивнее весь поединок. В этом бою легко можно было насчитать 115−112 или даже 116−111 в пользу казахстанца.

Если Головкин хочет оставить после себя длительное наследие, ему лучше всего объединить титулы в среднем весе. Лишь три боксера за последние 35 лет владели четырьмя основными поясами в этой категории: Марвин Хаглер, Бернард Хопкинс и Джермейн Тейлор (побивший Хопкинса в 2005-м). Хопкинс также владеет действующим рекордом по количеству титульных защит в 160 фунтах (20). Если Головкин победит чемпиона мира WBO Билли Джо Сондерса и завладеет его титулом, а затем встретится и одолеет Сауля Альвареса, то он достигнет этого рекорда и объединит все титулы среднего дивизиона. В таком случае он определенно бы вошел в тройку лучших средневесов за всю историю. Если GGG хочет достигнуть такого статуса, то ему не нужно тратить время на реванши с такими боксерами, как Джейкобс, которого он чисто победил, — написал автор.