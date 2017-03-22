Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29158588/
22 марта 2017, 1:04 | Бокс | Чемпионат.com

Тренер Гонсалеса: За судейским решением стояли деньги

Тренер Романа Гонсалеса (46−1, 38 КО), потерявшего в минувшие выходные титул чемпиона мира во втором легчайшем весе, заявил, что за решением по бою его подопечного против Висаксила Вангека (42−4−1, 38 КО) крылась финансовая сторона.

«Мы выиграли тот бой, я не знаю, что произошло с судьями в тот вечер. Я был уверен, что победа за нами. Не знаю, что увидели в тот вечер судьи, мне кажется, что за тем решением стояли деньги.

Роман показал свой лучший бой в карьере — лучше, чем с Куадрасом или Вилорией. Таец — очень хороший боец, но, похоже, они специально научили его наносить удары головой. Я насчитал примерно восемь столкновений головами. Хочу сказать, что если матч-реванш состоится, то вы увидите Гонсалеса, который будет рваться к победе», — приводит слова Уилмера Эрнандеса BoxingScene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Неслабый пол. Самые успешные девушки в киберспорте

«В матче «Зенит» — «Арсенал» была рука Питера»

Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ