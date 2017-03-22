Деонтей Уайлдер: Кличко сделали тяжелый вес скучным
Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что хочет завоевать титулы по всем версиям.
По его мнению, братья Виталий и Владимир Кличко сделали бои в тяжелом весе скучными.
— Кличко сделали тяжелый вес скучным, они это знают, — цитирует Boxing Scene Уайлдера. — Здорово, что он снова становится интересным. Я хочу сделать бои в тяжелом весе снова великими. Я рад, что являюсь частью этого. Моя глобальная цель — объединить титулы. Однажды у меня будут все пояса!
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