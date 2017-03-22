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https://sport.mail.ru/news/boxing/29158321/
22 марта 2017, 0:26 | Бокс | Спорт-Экспресс

Деонтей Уайлдер: Кличко сделали тяжелый вес скучным

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что хочет завоевать титулы по всем версиям.

По его мнению, братья Виталий и Владимир Кличко сделали бои в тяжелом весе скучными.

— Кличко сделали тяжелый вес скучным, они это знают, — цитирует Boxing Scene Уайлдера. — Здорово, что он снова становится интересным. Я хочу сделать бои в тяжелом весе снова великими. Я рад, что являюсь частью этого. Моя глобальная цель — объединить титулы. Однажды у меня будут все пояса!

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