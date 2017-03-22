Деонтей Уайлдер: Кличко сделали тяжелый вес скучным

По его мнению, братья Виталий и Владимир Кличко сделали бои в тяжелом весе скучными.

— Кличко сделали тяжелый вес скучным, они это знают, — цитирует Boxing Scene Уайлдера. — Здорово, что он снова становится интересным. Я хочу сделать бои в тяжелом весе снова великими. Я рад, что являюсь частью этого. Моя глобальная цель — объединить титулы. Однажды у меня будут все пояса!