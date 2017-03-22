Озвучен доход от продаж билетов на бой Головкин - Джейкобс

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Их поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В самом же бою победу единогласным решением судей одержал Головкин, который впервые в карьере дрался 12 раундов.

Как сообщил журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер, на бой Головкин — Джейкобс было продано билетов на общую сумму в 3 миллиона и 700 тысяч. Во время главного на арене находилось 19 тысяч 939 зрителей при вместимости 20 тысяч 789 человек. Билеты на вечер бокса стоили от 100 до 1000 долларов.

По сравнению с предыдущим боем Головкина на арене Madison Square Garden доход от продажи билетов вырос в почти два раза. В октябре 2015 года за поединок с канадцем Давидом Лемье организаторы заработали 2 миллиона долларов.

Ранее Пагмайер озвучил предварительные цифры продаж трансляций боя Головкин — Джейкобс на платном телевидении.