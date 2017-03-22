Озвучен доход от продаж билетов на бой Головкин — Джейкобс
Стал известен доход от продаж билетов на бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, передает корреспондент Vesti.kz.
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Их поединок стал главным событием вечера бокса, который прошел 18 марта на арене Madison Square Garden в
Как сообщил журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер, на бой Головкин — Джейкобс было продано билетов на общую сумму в 3 миллиона и 700 тысяч. Во время главного на арене находилось 19 тысяч 939 зрителей при вместимости 20 тысяч 789 человек. Билеты на вечер бокса стоили от 100 до 1000 долларов.
По сравнению с предыдущим боем Головкина на арене Madison Square Garden доход от продажи билетов вырос в почти два раза. В октябре 2015 года за поединок с канадцем Давидом Лемье организаторы заработали 2 миллиона долларов.
Ранее Пагмайер озвучил предварительные цифры продаж трансляций боя Головкин — Джейкобс на платном телевидении.
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